Photo : YONHAP News

BTS, le célèbre groupe sud-coréen de k-pop, est en pause, ses membres devant faire leur service militaire les uns après les autres. Néanmoins, leurs chansons sont toujours autant populaires.Au Japon, « Dynamite », un single sorti en août 2020, a enregistré cette semaine quelque 1,85 million de streams, selon le dernier classement hebdomadaire Oricon, portant ainsi à plus de 700 millions leur nombre cumulé.D’après son agence Big Hit Music, le boys band est alors devenu le premier artiste ou groupe étranger à avoir établi un tel record dans l’archipel. Avant le septuor sud-coréen, « Racing Into The Night », un tube du groupe local Yoasobi, sorti en 2019, avait franchi le même seuil.