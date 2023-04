Semi-conducteur : les Etats-Unis exhortent leurs alliés et partenaires à contrecarrer la Chine

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis continuent de souligner que la coopération avec les alliés et partenaires est très importante pour empêcher la Chine de s'emparer des technologies de pointe sur les semi-conducteurs, qu'elle pourrait utiliser à des fins militaires.C'est ce qu'a de nouveau souligné hier Bonnie Jenkins, la secrétaire d’Etat adjointe en charge du contrôle des armements, lors du forum sur la sécurité de la péninsule coréenne, organisé conjointement par la Korea Foundation et le Centre Belfer de l'école d'administration publique de l'université Harvard.La haute diplomate américaine a ainsi expliqué que les restrictions des exportations devenaient les premières mesures de politique internationale de son gouvernement pour contrecarrer les menaces chinoises sur la sécurité nationale. Avant d'ajouter que les semi-conducteurs sont considérés comme les technologies clé pour la sûreté d'un pays, ces petites puces étant susceptibles d'être utilisées dans le développement des systèmes d'armes autonomes et des armes de destruction massive, dont la simulation de l'explosion nucléaire et balistique.L'officielle américaine a ensuite évoqué la politique de restrictions des exportations des semi-conducteurs rendue publique l'an dernier, qui était élaborée, selon elle, d'une part, pour maintenir la suprématie technologique des Etats-Unis ainsi que de ses alliés, et d'autre part, pour empêcher l'empire du Milieu d'utiliser ces composants dans le renforcement de ses capacités militaires et de la surveillance de son peuple.Dans ce contexte, toujours selon Jenkins, la loi sur les semi-conducteurs connue sous le nom de « Chips Act » offrira un cadre hautement efficace à sa nation et ses partenaires dans cette course géopolitique. A propos du budget de coopération internationale du département d’Etat, stipulé dans la loi en question, l’Américaine a déclaré que les Etats-Unis ne peuvent pas produire tous les équipements dont ils ont besoin, et doivent ainsi consolider la collaboration avec notamment les pays partenaires d'Asie, où se concentre la production de puces électroniques.Concernant l'intelligence artificielle (IA), la secrétaire d’Etat adjointe a estimé que si cette nouvelle technologie serait difficile à contrôler avec la politique budgétaire conventionnelle, l’élaboration de normes adéquates et le renforcement de la confiance au niveau mondial pourrait contribuer à freiner le détournement de l'IA dans le développement militaire.