Le « Jikji » dévoilé au public, une première depuis un demi-siècle

Photo : YONHAP News

Le « Jikji », le plus ancien livre imprimé avec des caractères mobiles en métal au monde, part à la rencontre du public à Paris, pour la première fois depuis 50 ans. Ce moment rare est possible grâce à l'exposition intitulée « Imprimer ! L'Europe de Gutenberg », organisée par la Bibliothèque nationale de France (BnF). La dernière fois que le Jikji a été présenté remonte à l'exposition « Trésors d'Orient », tenue en 1973, déjà à l’époque par la BnF.Nathalie Coilly, conservatrice dans cet établissement, a souhaité que la technique de la typographie métallique, inventée par la Corée bien avant l'invention de Gutenberg, soit connue dans le monde entier. Avant d'ajouter que davantage d'études devraient être menées sur le contenu du Jikji, qui est d'ailleurs l'une des œuvres imprimées les plus importantes détenues en Europe.Le Jikji fut créé en 1377, soit 78 ans avant la Bible de Gutenberg, dans le temple bouddhique Heungdeok, situé à Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord. Ce livre, imprimé en deux volumes, est une compilation d’enseignements de grands prêtres bouddhiques, rédigée par le moine Baegun Gyeonghan. Aujourd'hui, seul le deuxième volume est conservé à la division des manuscrits orientaux de la BnF.L'exposition qui présente 270 objets liés à la technique de la typographie métallique a débuté hier et se déroulera jusqu'au 16 juillet.