Pyongyang semble avoir tiré un nouveau type de missile balistique

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a lancé aujourd’hui un nouveau missile balistique dont la portée serait plus longue qu’un projectile de moyenne portée. L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé que le tir avait été effectué vers 7h23 depuis les environs de Pyongyang.Le JCS estime que l’engin, lancé avec un angle élevé, a parcouru quelque 1 000 km avant de retomber dans la mer de l’Est entre la péninsule et l’archipel japonais. Un de ses responsables a précisé qu’il s’agirait d’un nouveau type de missile, dont le système est différent de celui des autres projectiles utilisés jusqu’à présent, possiblement à combustible solide. Il a également indiqué que ce serait un des appareils exhibés lors des défilés militaires déjà organisés par le pays communiste, mais que celui-ci ne l’avait jamais encore testé.Les autorités militaires de Séoul considèrent que sa portée atteint entre 5 500 et 6 000 km, alors que selon beaucoup, le missile balistique intercontinental (ICBM) a une portée supérieure à 5 500 km.C’est le deuxième essai de missile balistique depuis le 27 mars. Le régime de Kim Jong-un l’a mené, après plusieurs jours de silence sur tous les canaux de communication intercoréens depuis vendredi dernier, alors que les deux frères et ennemis s’appelaient auparavant, par leur biais, deux fois quotidiennement.Dans ce contexte, il est aussi évoqué la possibilité que le Nord continue à intensifier ses provocations, d’autant qu’il a d’ores et déjà promis de lancer un nouveau satellite de reconnaissance miliaire dans le courant du mois.L’armée sud-coréenne se veut cependant rassurante. Elle s’est engagée à se tenir prête à réagir, de façon écrasante, à toute bravade de Pyongyang en maintenant sa solide posture de défense avec les forces américaines stationnées au sud du 38e parallèle.