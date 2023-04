La justice sud-coréenne donne tort à Qualcomm et Google dans deux procès distincts

Photo : YONHAP News

La Cour suprême sud-coréenne a rendu aujourd’hui deux verdicts très attendus, l’un sur la guerre entre l’autorité de supervision de la concurrence locale (KFTC) et le géant américain des puces mobiles Qualcomm, et l’autre sur le procès intenté par six utilisateurs sud-coréens des services de Google contre le groupe et son entité sud-coréenne.La plus haute juridiction a donné gain de cause à la KFTC. Plus précisément, elle a confirmé la décision du tribunal de ressort inférieur, la Cour d’appel, qui avait condamné l’entreprise américaine et deux autres affiliés à cette multinationale à payer une amende de plus de 1 000 milliards de wons, soit près de 695 millions d’euros. Un montant record.L’autorité de la concurrence leur avait infligé ces sanctions pour avoir obligé les fabricants de téléphones portables à conclure des contrats injustes en abusant de leur position dominante.En ce qui concerne la bataille entre Google et les consommateurs sud-coréens, la Cour a donné raison à ces derniers, qui avaient déposé il y a neuf ans une plainte contre la multinationale et sa branche au pays du Matin clair. Ils leur avaient demandé de rendre publics les détails de leurs propres informations personnelles transmises à une tierce partie, notamment au renseignement américain.