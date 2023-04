Exposition à des radiations : plus de 80 transfuges nord-coréens seront examinés dès mai

Photo : YONHAP News

Séoul entamera en mai de nouveaux examens visant à savoir si les transfuges nord-coréens originaires des régions proches du site d’essai nucléaire de Punggye-ri dans le nord de la péninsule étaient exposés ou non à des radiations.Lors d’un échange avec la presse aujourd’hui, un responsable du ministère de la Réunification a précisé que l’opération durerait environ six mois et qu’elle concernerait cette fois un total de 89 individus. Neuf d’entre eux font partie d’un groupe de 40 personnes examinées entre 2017 et 2018. Ils montraient alors des signes d’exposition non négligeable. Un total de 796 nord-Coréens qui vivaient près des zones en question ont réussi à passer au Sud après le premier test atomique de Pyongyang en 2006.Le ministère envisage d’examiner l’ensemble de ces 796 personnes. Cela prendrait cependant un certain temps, puisque les capacités de l’institut des sciences radiologiques et médicales (KIRA), qui mène l’opération, sont encore insuffisantes.