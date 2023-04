Météo : troisième jour d’affilée de poussières jaunes

Photo : YONHAP News

Les poussières jaunes font de la résistance et ne souhaitent pas quitter le ciel sud-coréen. Ce jeudi, pour le troisième jour consécutif, un smog, arrivé depuis la Chine, persiste au-dessus de la tête des habitants du pays du Matin clair.A Séoul, par exemple, la concentration de particules fines diminue certes progressivement, mais son niveau actuel est toujours inquiétant, à 200 µg/m³, soit cinq fois plus élevé qu’en temps normal. Et dans les provinces de Gyeonggi, de Jeolla du Sud et de Chungcheong du Sud, elle dépassait les 300 µg/m³.Dans ce contexte, l’avertissement de poussières fines a été maintenu sur tout le territoire sauf sur l’île méridionale de Jeju. Et celui de « crise de poussières jaunes » a été prolongé pour le deuxième jour de suite au deuxième stade, dit « attentif ». Météo-Corée a réitèré ses préconisations envers les personnes à risque, dont les séniors et les individus à la santé fragile, et estime que ce phénomène sera encore d’actualité demain matin.Par ailleurs, le ciel a de nouveau été dégagé sur tout le pays malgré la pollution atmosphérique. Le soleil s’est notamment manifesté dans l’après-midi, en réchauffant les températures de nouveau fraîches ce matin, notamment dans les régions centrales. Le mercure a ainsi affiché, entre autres, 20°C à Séoul, à Busan et à Jeju, 23°C à Daejeon et à Andong, ainsi que 24°C à Gangneung, à Daegu et à Gwangju.