La Corée du Nord confirme avoir testé un ICBM à combustible solide

Photo : YONHAP News

Comme on s’en doutait, la Corée du Nord a bel et bien testé hier un nouveau type de missile balistique. Elle n’a pas tardé à le confirmer.En effet, son agence de presse officielle KCNA a rapporté aujourd’hui que Pyongyang avait procédé, la veille, à un tir d’essai d’un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide de modèle « Hwasong-18 ». C’est une première pour l’Etat communiste. Son dirigeant Kim Jong-un a supervisé le lancement.Le média d’Etat a précisé que l’objectif de ce test était d’« évaluer les performances des moteurs multi-étages de forte poussée à combustible solide et la fiabilité de la technique de séparation de ces étages, ainsi que de reconfirmer la fiabilité des systèmes de contrôle de chaque fonction ». Et d’ajouter que le premier et le deuxième étages de l’engin sont tous retombés en sécurité au large du Hamgyong du Sud et du Hamgyong du Nord respectivement et qu’il n’y a eu aucun impact négatif sur la sécurité des pays voisins.Toujours selon la KCNA, à l’issue de l’opération, Kim a exprimé sa satisfaction à l’égard de son succès et affirmé que le développement du Hwasong-18 contribuerait à réorganiser les capacités de dissuasion stratégique de la nation. A cette occasion, le numéro un nord-coréen a présenté les « importantes missions stratégiques » visant à renforcer davantage l’armement atomique. L’une de ces tâches consisterait à améliorer le taux de frappe des cibles à moins de 15 000 km.Il est donc évoqué la possibilité que le Nord effectue des essais supplémentaires de cet ICBM à propergol solide.