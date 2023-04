Photo : YONHAP News

BTS a interprété la chanson principale de la bande originale de « Bastions », une série d’animation en 3D qui sera dévoilée le 14 mai prochain.C’est la première fois que le septuor a travaillé ensemble pour un morceau depuis « Yet To Come » en juin 2022.« Bastions » raconte l’histoire d’un super héros qui lutte contre un méchant destructeur d’environnement. A part les Bangtan Boys, Le Sserafim, Heize et AleXa participent également à sa BO.