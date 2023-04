Championnats du monde par équipes de patinage artistique : la Corée du Sud 2e du classement

Photo : YONHAP News

Un beau départ. La Corée du Sud occupe la deuxième place dans le classement au premier jour des Championnats du monde par équipes de patinage artistique de l’Union internationale de patinage (ISU) 2022-2023, qui ont débuté jeudi à Tokyo au Japon. La compétition prendra fin lundi.Deux jeunes étoiles montantes ont tiré vers le haut le pays du Matin clair en battant leur propre record respectif.Chez les femmes, Lee Hae-in s’est hissée au premier rang lors du programme court. La jeune patineuse, âgée de 18 ans, a récolté 76,90 points, à savoir 41,00 pour la technique et 35,90 pour la performance artistique. Grâce à sa première position, elle a apporté 12 points à l’équipe sud-coréenne.Chez les hommes, Cha Jun-hwan a atteint la deuxième place lors du programme court. Il a enregistré 101,33 points, à savoir 54,70 pour la technique et 46,63 pour la performance artistique. Grâce à cette performance, le jeune de 21 ans a ajouté 11 points à son pays.D’autres patineurs sud-coréens ont également apporté leur pierre à l’édifice et ont ramené au total 16 points supplémentaires. Ainsi, la Corée du Sud en a accumulé 39 et figure au deuxième rang du classement du premier jour.Aux Championnats du monde par équipes de patinage artistique, les nations engrangent des points en fonction des résultats de leurs athlètes dans les différents programmes.