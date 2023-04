Quatre adolescents sur 10 sautent le petit déjeuner

Photo : Getty Images Bank

Quatre adolescents sud-coréens sur dix ne mangent rien au petit déjeuner. C’est ce que révèle une étude que le ministère de l’Education et l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA) ont menée en 2022 et dévoilée aujourd’hui.Si on regarde de près les résultats : 39 % des collégiens et lycéens interrogés sautent le premier repas du jour. Soit un point de plus comparé à l’année précédente. Pourquoi ? 35 % d’entre eux ont répondu « par manque de temps », 21 % « par manque d’appétit » et 14 % « en raison des maux de ventre ou des problèmes de digestion ».Par ailleurs, le taux d’alcoolisme chez les mineurs, qui avait tendance à baisser avant la pandémie du COVID-19, a recommencé à grimper. Il s’est élevé à 15 % chez les garçons et 10,9 % chez les filles. Soit respectivement 2,6 et deux points de plus par rapport à 2021.