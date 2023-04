Séoul et Washington préparent un document sur la coopération en matière de cybersécurité

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et son homologue américain doivent se retrouver à Washington fin avril pour un nouveau sommet.A cette occasion, leurs pays pourront adopter un document concernant la coopération globale à deux en matière de cybersécurité. C’est une annonce faite hier aux journalistes par un haut responsable du gouvernement de Séoul, actuellement en visite dans la capitale américaine. Il a précisé que le texte en question devrait porter sur les mesures destinées à rebâtir la confiance dans le cadre du partage des renseignements concernés, de leur production, de leur analyse ou encore de leur utilisation.Interrogé sur la possibilité d’élargir aussi les échanges des informations liées à la cybersécurité, l’officiel a répondu que les deux alliés étaient sur la même longueur d’onde concernant la préparation d’un document allant dans ce sens. Selon lui, le traité de défense mutuelle entre les deux nations, signé en 1953, limite « l’étendue géographique seulement à celle d’avant la guerre de Corée ». Il faudra désormais l'élargir même aux domaines du spatial et du cyberespace. Séoul et Washington en sont conscients tous deux.Toujours selon le même responsable, le texte à publier prochainement est une première étape vers la conclusion d’un accord similaire à celui signé entre le Japon et les USA, qui coopèrent maintenant dans le domaine spatial après avoir révisé leur traité de coopération mutuelle et de sécurité.