La ministre canadienne des Affaires étrangères en visite à Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Canada souhaitent renforcer leur coopération alors que les deux nations célèbrent cette année le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques.Une telle initiative devrait notamment se concrétiser concernant le partage des renseignements pendant la visite du 13 au 15 avril de la ministre canadienne des Affaires étrangères au pays du Matin clair. Mélanie Joly sera reçue demain par son homologue sud-coréen Park Jin.Reuters a rapporté, jeudi, que la cheffe de la diplomatie canadienne allait entamer les négociations en vue de conclure un accord bilatéral sur le partage des renseignements au cours de son déplacement à Séoul. Toujours selon l’agence de presse, une source du gouvernement canadien a souligné qu’il serait encore plus important de mener une telle collaboration vu les enjeux actuels auxquels le monde est confronté en termes de sécurité et d’ordre international. Séoul et Ottawa devraient adopter un accord visant notamment à partager les renseignements, à élargir le partenariat dans la défense militaire et à promouvoir les investissements des entreprises du pays à la Feuille d’érable.A ce propos, en mai 2022, le Canada avait affiché la volonté de renforcer la coopération avec la Corée du Sud et le Japon afin d'agrandir l’alliance d’échange de renseignement, surnommée « Five Eyes » ou « Cinq yeux », formée par cinq pays, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande.Par ailleurs, dans un communiqué publié hier, Joly a annoncé la nomination de Tamara Mawhinney au poste d'ambassadrice du Canada en Corée du Sud, qui a été chargée d'affaires ad interim de l'Ambassade à Séoul depuis août 2022.