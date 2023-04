Cannes 2023 : deux films sud-coréens invités

Photo : YONHAP News

Le Festival de Cannes a dévoilé, hier, la liste des films qui seront présentés sur la Croisette lors de sa 76e édition qui se déroulera du 16 au 27 mai. Deux œuvres sud-coréennes y sont invitées. Mais aucun long-métrage du pays du Matin clair n’a été sélectionné en « compétition ».D’abord, « Dans la Toile » ou « Cobweb » de Kim Jee-woon fait partie des films « hors compétition ». Cette œuvre, dont le titre signifie littéralement « la toile d’araignée », raconte l’histoire d’un metteur en scène sud-coréen des années 1970, obsédé par l’idée de réaliser un chef d’œuvre mais qui doit faire face à la censure gouvernementale et aux acteurs peu collaboratifs.Dans « Cobweb », le personnage principal est incarné par Song Kang-ho, lauréat du Prix d'interprétation masculine 2022 pour « Broker », connu aussi sous le titre « Les Bonnes étoiles », de Kore-Eda Hiroka. Son visage est familier auprès des cinéphiles puisqu’il avait aussi joué le rôle du père dans « Parasite », le film de Bong Jong-hoo, la Palme d'or en 2019.Kim Jee-woon est, pour sa part, invité pour la troisième fois au Festival de Cannes. Il y a été convié avec « A Bittersweet Life » en « hors compétition » en 2004 et avec « Le Bon, la Brute et le Cinglé » dans la même section en 2008.Quant à « Hopeless », le premier long-métrage de Kim Chang-hoon, il a été retenu dans la section « Un certain regard ». Dans ce film noir, l’acteur principal est Song Joong-ki. Ce dernier est connu pour de nombreux feuilletons à succès tels que « Les Descendants du Soleil » de la KBS.