Livre blanc sur la réunification : l’administration de Yoon emploi quelques nouveaux termes

Photo : KBS News

L’administration de Yoon Suk-yeol a publié, aujourd’hui, son premier livre blanc sur la réunification de la Corée. Dans l’édition 2023 de 290 pages présentée par le ministère de la Réunification, quelques nouveautés se font remarquer par rapport à l’édition précédente.Dans le premier chapitre, le gouvernement stipule que la Corée du Nord a campé sur sa position intransigeante vis-à-vis de son voisin du Sud et des Etats-Unis. Avant d’ajouter qu’elle n’a cessé de renouveler ses menaces et provocations balistiques et nucléaires malgré ses difficultés économiques chroniques accentuant les inquiétudes sécuritaires dans la péninsule.Dans le troisième chapitre, Séoul souligne que Pyongyang a continué à enchaîner ses bravades militaires même sur fond de pandémie de COVID-19, et que cela a eu pour conséquences de maintenir la suspension des échanges intercoréens.Ainsi, l’administration Yoon a désigné le fautif de l’escalade des tensions dans la péninsule. Par ailleurs, elle a annoncé clairement l’intention de « ne tolérer en aucun cas toute provocation armée » et d’« y réagir fermement ». Pour rappel, le gouvernement de Moon Jae-in préférait ne pas employer le mot « provocation » dans son livre blanc 2022 pour atténuer les dissensions dans la région.Par ailleurs, l’exécutif actuel a remplacé officiellement l’expression « la dénucléarisation de la péninsule coréenne » par « la dénucléarisation de la Corée du Nord ». La première trouve son origine dans la déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule que Séoul et Pyongyang ont signée en 1992. Avec cette nouvelle dénomination, l’administration Yoon semble vouloir montrer clairement que le pays communiste est bel et bien celui qui doit abandonner son programme atomique.Un autre point à souligner. Le nouveau livre blanc et davantage l’accent sur les droits de l’Homme au nord du 38e parallèle que dans l’édition précédente.