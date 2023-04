Croissance sud-coréenne: le FMI attribue son nouvel abaissement de prévision à la conjoncture des semi-conducteurs

Photo : International Monetary Fund

Le Fonds monétaire international (FMI) a à nouveau révisé à la baisse, mardi, sa prévision de croissance sud-coréenne pour 2023, à 1,5 %, contre 1,7 % en janvier. Il s’agit du quatrième abaissement consécutif depuis juillet 2022.L’institution financière a expliqué son pessimisme notamment par la dégradation du marché mondial de puces électroniques et le ralentissement de la demande intérieure. C’est son directeur du département Asie-Pacifique Krishna Srinivasan qui a fait cette remarque lors d’une conférence de presse donnée hier à Washington.Selon lui, ce retournement de cycle des semi-conducteurs affecte les exportations et les investissements à la fois du pays du Matin clair, dont les composants électroniques représentent environ 20 % de ses expéditions totales. En outre, la consommation a fortement reculé dans le sillage de la propagation de l’épidémie de coronavirus, le gouvernement a mené une politique d’austérité et les prix de l’immobilier ont régressé. Tout cela pèse lourdement sur la demande intérieure.L’économiste du FMI s’est cependant voulu rassurant. Il a en effet prévu que la réouverture de la Chine devrait avoir des conséquences positives sur l’économie sud-coréenne.Interrogé sur l’éventuel impact des faillites de certaines banques américaines et européennes sur la Corée du Sud, Srinivasan a répondu qu’il serait limité. Sans oublier pour autant de mettre en garde contre le risque potentiel.