Météo : le week-end arrive, le mauvais temps aussi

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques devraient se dégrader en cette fin de semaine au pays du Matin clair. Le temps s’est déjà couvert sur une bonne partie du territoire ce vendredi et les premières averses sont tombées sur la moitié sud.Selon les prévisions de Météo-Corée, la pluie se généralisera samedi matin à l’échelle nationale, avant de s’arrêter sur l’île méridionale de Jeju, le littoral sud et à Daegu, laissant la place à un beau soleil. Dimanche, tout le pays sera au sec. Dans l’après-midi, la moitié ouest sera dégagée tandis qu’à l’est, un voile blanc persistera.Concernant les températures, elles seront similaires vendredi et samedi, au-dessus de 20°C sur l’ensemble de la Corée du Sud. Pour le dernier jour de la semaine, une légère baisse sera observée, entraînant le mercure sous ce seuil. De nombreux villes, telles que Gangneung, Daegu, Busan ou encore Jeju devraient plafonner à 18°C. Séoul et Daejeon, pour leur part, devraient enregistrer 16°C.Par ailleurs, la qualité de l’air s’améliore. Seule la province de Gangwon, dans le nord-est, affichent actuellement une « mauvaise » concentration.