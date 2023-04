Ministère de la Défense : Pyongyang arrive à une phase intermédiaire pour le lancement du « Hwasong-18 »

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a confirmé, ce matin, avoir testé, la veille, un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide de modèle « Hwasong-18 ». A ce propos, le ministère sud-coréen de la Défense a estimé que Pyongyang a atteint un stade intermédiaire dans le développement d’un missile de longue portée à propergol solide, et qu’il lui faudrait plus de temps et d’efforts pour accomplir la mise au point du système en question.Pour rappel, la KCNA, l’agence de presse officielle du pays communiste, s’est vantée ce matin des technologies performantes utilisées hier lors du lancement de l’engin en question, telles que des moteurs multi-étages de forte poussée à combustible solide et une séparation retardée de ces étages, entre autres.Au Sud, les autorités militaires ont précisé notamment que ces technologies n’étaient pas des nouveautés mais qu’elles constituent un passage obligé pour développer un ICBM. Avant de souligner que son armée disposait de techniques plus efficaces et plus sophistiquées nécessaires pour tirer des ICBM à combustible solide.Certains observateurs sont toutefois préoccupés par une nouvelle avancée de Pyongyang. Selon eux, le missile à propergol solide lui permettra d’assurer la furtivité et une plus grande rapidité, ce qui risque de neutraliser le système « kill chain » du Sud.Le ministère de la Défense a coupé court à une telle hypothèse qu’il a qualifiée d’une « crainte infondée ». Selon un de ses responsables, Séoul a les capacités de détecter et d’intercepter les menaces de missiles de son voisin, et il n’est pas resté au point mort dans le développement de son système dit des trois axes. Ce dernier signifie la capacité de frappe préventive « kill chain », la défense antimissile de conception nationale baptisée « KAMD » et les représailles massives visant particulièrement le leadership nord-coréen dites le « KMPR ».D’après l’officiel, Séoul continue à renforcer plusieurs de ses compétences : la détection et l’analyse en temps réel des projectiles nord-coréens, les frappes rapides avec précision depuis la terre, l’air et la mer, ainsi que l’interception multicouche de missiles de tout type.