Séoul, Washington et Tokyo organisent leur première réunion sur la défense en 3 ans

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon ont tenu vendredi dernier la 13e édition des DTT, les Discussions trilatérales sur la défense, à Washington. C’est ce qui a été annoncé par le ministère sud-coréen de la Défense.Heo Tae-keun, vice-ministre adjoint sud-coréen de la stratégie de défense nationale, Ely Ratner, secrétaire adjoint américain à la Défense pour les affaires de sécurité en Indopacifique et Masuda Kazuo, directeur général de la stratégie de Défense du ministère japonais de la Défense y ont participé.Les représentants des trois allies ont décidé de contenir les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord, et de renforcer la coopération trilatérale en matière de sécurité afin de promouvoir la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne et en Indopacifique. Ils ont notamment souligné que le régime de Kim Jong-un devrait faire face à une réponse ferme et stricte de la communauté internationale en cas de nouvel essai nucléaire. Ils se sont accordés également à mener régulièrement des exercices de défense antimissile et anti-sous-marins à trois dans le but de répondre aux bravades nord-coréennes.La réunion trilatérale a été suspendue en 2020 avant de reprendre cette année. La prochaine édition aura lieu l’année prochaine au pays du Matin clair.