Exportations : Séoul et Tokyo s’entretiennent sur leur liste blanche

La Corée du Sud et le Japon ont lancé leurs discussions pour rajouter l’un et l’autre sur leur liste blanche respective des pays bénéficiant de conditions d'exportation préférentielles.Leur 10e dialogue politique sur la gestion des exportations s’est tenu les 10, 12, et 13 avril par visioconférence. Selon le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur, les deux gouvernements en ont profité pour partager la procédure de restauration de cette liste et l’état des lieux actuel.Entre ce mardi et ce jeudi, les officiels japonais visiteront le pays du Matin clair pour se concerter sur l’orientation du système des exportations bilatérales.Pour rappel, l’archipel a rayé son voisin de sa liste blanche peu de temps après que le tribunal sud-coréen a ordonné, en octobre 2018, aux entreprises nippones de dédommager les victimes qu’elles ont forcées à travailler pendant l’occupation japonaise. Il a également restreint les ventes des principaux matériaux semi-conducteurs.Mais la donne a changé depuis que Séoul a publié la solution d’indemnisation des victimes du travail forcé par un tiers. A la suite du sommet entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre nippon Fumio Kishida, le mois dernier, le dialogue sur la gestion des exportations a repris, une première depuis trois ans, et Tokyo a aussi promis de retirer ses mesures de restrictions.