Eaux contaminées de Fukushima : le G7 apprécie les efforts du Japon mais non le rejet en lui-même

Photo : YONHAP News

Le Japon a essayé, en vain, d’ajouter un message des pays membres du G7 en faveur du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima dans l’océan dans le communiqué publié conjointement par les ministres de l’Environnement.La réunion du G7, conviant ces derniers, a pris fin hier à Sapporo, dans le nord de l’archipel nippon. Dans leur déclaration, ils apprécient l’avancée du démantèlement de la centrale en question et les efforts transparents de Tokyo liés au rejet des eaux polluées.Lors de la conférence de presse, le ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura, a affirmé que les membres avaient dit que « le rejet des eaux contaminées était le bienvenu ». Son homologue allemande, Steffi Lemke, a toutefois démenti ces propos, en rectifiant que leur terme « bienvenu » concernait les efforts du Japon et non le rejet en lui-même.Pour rappel, le gouvernement nippon prévoit de déverser les eaux radioactives de Fukushima en mer avant la fin de cet été.