Séoul repousse un patrouilleur nord-coréen en mer Jaune

Photo : YONHAP News

Un patrouilleur nord-coréen a franchi samedi dernier à 11h du matin, la NLL, la frontière maritime entre les deux Corées, au nord-est de l’île de Baengnyeong dans la mer Jaune. Il était en train de poursuivre un bateau de pêche chinois qui avait précédemment passé cette délimitation.Le navire à grande vitesse de la marine sud-coréenne a envoyé un message d’avertissement à environ dix reprises, mais aucune réponse n'a été donnée. Il a alors dû tiré dix coups de semonce avec un canon mitrailleur de 40 mm pour que le bateau nord-coréen rebrousse chemin.Selon l’armée sud-coréenne, l’envahisseur du Nord a pénétré de près de 2 km au sud de la NLL et y est resté pendant une dizaine de minutes. Il semble s'y être introduit à cause d’un manque de visibilité. Après son retour, le patrouilleur sud-coréen est entré en collision avec le bateau de pêche chinois, et trois soldats de l’équipage ont été légèrement blessés et ont été envoyés à l’hôpital.A Séoul, les autorités militaires estiment qu’il est peu probable que la garde côtière nord-coréenne a dépassé intentionnellement la NLL, mais elles n’excluent pas la possibilité d’une éventuelle provocation locale sur fond d’escalade du niveau de menace de Pyongyang ces derniers temps.