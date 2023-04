Exportations mondiales : la part de marché de la Corée du Sud au plus bas

Photo : YONHAP News

La part des exportations sud-coréennes dans le monde est tombée l’année dernière à son plus bas niveau depuis la crise financière mondiale de 2008. Leur montant s’est élevé à 683,5 milliards de dollars, soit 2,74 % des exportations mondiales. C’est ce qui a été annoncé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et l’Association coréenne du commerce international (Kita).Pour rappel, la part de marché du pays du Matin clair dans les expéditions internationales reste sous les 3 % depuis l’apparition du COVID-19, fin 2019. Le chiffre a reculé à 2,88 % en 2021 et a marqué une autre baisse en 2022 pour la deuxième année consécutive.La principale cause de cette décrue serait la diminution de ses ventes de semi-conducteurs à l’étranger. La part de ces matériaux dans les exportations sud-coréennes a atteint 20,9 % en 2018. Cependant, le chiffre est tombé et a stagné en dessous des 20 % pendant quatre ans avant de s’écrouler jusqu’à 13,6 % au premier trimestre de cette année.Par ailleurs, la Corée du Sud a subi le mois dernier, pour le 13e mois consécutif, un déficit de sa balance commerciale. Ses pertes représentaient l’année dernière 3,4 % de son commerce en volume, soit 0,4 point de plus que le chiffre de 1997, l’année où Séoul a demandé une aide d’urgence au Fonds monétaire international (FMI).