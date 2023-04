Séoul et Tokyo relancent leur dialogue sur la sécurité et la diplomatie

Photo : YONHAP News

Le dialogue sur la sécurité et la diplomatie entre Séoul et Tokyo a fait son retour après cinq ans de pause. Selon le gouvernement sud-coréen, sa 12e édition s’est déroulée ce matin dans la capitale sud-coréenne.Du côté sud-coréen, Seo Min-jung, directrice générale pour les affaires de l'Asie et du Pacifique du ministère des Affaires étrangères et Woo Kyung-seok, directeur général adjoint pour la politique internationale au ministère de la Défense y ont pris part. Le Japon a été représenté par leur homologue Takehiro Funakoshi et Atsushi Ando.Les deux parties ont échangé leurs opinions sur la sécurité de l’Asie du Nord-est, dont le dossier nucléaire nord-coréen, et l’état des lieux de la collaboration des politiques bilatérales. Elles sont convenues d’augmenter leur compréhension respective sur la défense de l’un et de l’autre, et de développer leur coopération tournée vers l’avenir.Les discussions semblent avoir porté sur la réponse conjointe à la menace croissante de Pyongyang, ainsi que sur le changement de politique de sécurité du Japon sur fond de compétition stratégique entre Washington et Pékin.Lancée en 1998, cette réunion qui rassemble respectivement deux hauts responsables de la diplomatie et de la défense des deux voisins se tenait régulièrement. Mais, en mars 2018, elle a été suspendue à cause des conflits sur le dédommagement des victimes forcés à travailler par les entreprises nipponnes pendant la Seconde guerre mondiale.La reprise de ce dialogue fait suite au sommet du mois dernier entre le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida.