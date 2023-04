Corée du Nord : construction de 10 000 nouvelles habitations à Pyongyang

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a célébré hier la fin des travaux de construction de 10 000 habitations à Pyongyang. C’est ce qui a été rapporté aujourd’hui par la KCNA.Selon l'Agence centrale de presse nord-coréenne, une cérémonie d'inauguration a eu lieu dans la zone de Hwaseong. Kim Jong-un a coupé le ruban lui-même en présence de hauts responsables. Le dirigeant nord-coréen a alors déclaré qu’il s’agissait de l’un des projets prioritaires de son régime, et ce pour offrir des conditions de vie stables et civilisées à 50 000 ménages au sein de la capitale. Il a souligné aussi que cela démontrait sa volonté de faire de Pyongyang une ville internationale.Le pays communiste avait annoncé, il y a deux ans lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs, son plan de construire un total de 50 000 logements, soit 10 000 logements par an de 2021 à 2025.