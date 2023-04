La Corée du Sud compte le plus grand nombre de robots pour 10 000 travailleurs au monde

Photo : KBS News

La Corée du Sud dénombre la plus grande quantité de robots pour 10 000 salariés dans le monde entier. Les automates permettent d’atteindre la production cible, notamment dans l’industrie manufacturière, et à résoudre la question de manque de main d’œuvre dans le pays.Dès qu’un travailleur installe un robot et appuie sur un bouton, ce dernier commence à effectuer le soudage. Il fallait auparavant qu’une personne qualifiée s’accroupissait dans un espace réduit pour effectuer cette tâche. Cependant, les ouvriers peuvent désormais œuvrer dans des conditions plus sûres grâce au système anticollision de robots, et cette collaboration a multiplié la vitesse de travail par cinq.Choi Doo-jin, chef du centre de recherche sur les technologies de production chez Samsung Heavy Industries, a fait savoir que même des ouvriers moins qualifiés pouvaient travailler avec des robots.Speefox, fabricant de pièces détachées électriques, avait du mal à embaucher même des employés étrangers. Après une longue réflexion, il a adopté des robots et automatisé 75 % de ses processus de production. Kim Hyo-jin, directrice générale de l’entreprise, a témoigné qu’il ne leur fallait désormais que quatre jours pour terminer un travail qui avant en durait cinq.Le nombre de robots industriels dans l’industrie manufacturière mondiale s’est élevé à 3,5 millions en 2021. Le pays du Matin clair a enregistré 1 000 robots pour 10 000 travailleurs, soit sept fois de plus que la moyenne mondiale et loin devant la Chine et Singapour.