Séoul, Washington et Tokyo s’entraînent à la défense des missiles nord-coréens

Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo ont mené aujourd’hui un exercice de défense anti-missile en mer de l’Est qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais. Les marines sud-coréenne et américaine ont déployé respectivement les destroyers Aegis Yulgok Yi Yi et l’USS Benfold. Pour la Force maritime d'autodéfense japonaise, le JS Atago y a participé.La manœuvre consistait à un scénario d’un tir de missile balistique de Pyongyang. Les trois pays ont pratiqué la procédure de réponse, à travers la détection, le traçage de la cible virtuelle et le partage des données. Cet entraînement trilatéral a été organisé suite à la récente provocation de la Corée du Nord. Celle-ci a lancé le 13 avril dernier le « Hwasong-18 », un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide.La marine sud-coréenne a déclaré que cet exercice relèvera d’un cran la collaboration sur le plan de la sécurité entre Séoul, Washington et Tokyo et renforcera sa position de réponse pour l’opération.Pour rappel, il y a deux semaines, les trois nations ont procédé à l’exercice de lutte anti-sous-marine pendant deux jours. Et il y a deux mois, elles se sont déjà entraînées ensemble à se défendre des missiles. Plus récemment, à savoir vendredi dernier, les armées de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont effectué une manœuvre aérienne conjointe au-dessus de la péninsule coréenne, mobilisant le bombardier stratégique américain B-52.