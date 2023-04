Kim Tae-hyo : le scandale des écoutes ne sera pas au programme du sommet Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Les soupçons sur les écoutes clandestines américaines du Bureau présidentiel de Yongsan ne seront pas abordés lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden prévu fin avril. C’est ce qu’a annoncé le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence sud-coréenne samedi dernier, lors de son retour de son séjour aux Etats-Unis visant à préparer ces pourparlers.Kim Tae-hyo a expliqué que les deux alliés feraient de cette crise une occasion pour renforcer leurs liens de confiance afin de mener un sommet plus fructueux. Selon lui, les USA prennent sérieusement conscience de cette situation, ont exprimé leurs regrets et se sont engagés à communiquer étroitement avec la Corée du Sud à chaque fois qu’il y aura des informations supplémentaires.En ce qui concerne la possibilité d’augmenter le niveau de partage des données entre les deux pays à la hauteur du Five Eyes, l’alliance d’échange de renseignement formée par cinq pays, à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, et la Nouvelle-Zélande, l’officiel sud-coréen a expliqué que l’entente similaire entre Séoul et Washington partage déjà plus de cyberdonnées que cette dernière. Avant d’ajouter, qu’une discussion aura lieu pour y inviter de nouveaux partenaires. Selon lui, il est fort probable que le Japon y fasse partie, mais cette question sera examinée progressivement.Kim s’attend aussi à ce que ce nouveau tête-à-tête sud-coréano-américain marque un tournant dans les 70 ans des relations diplomatiques.