Ressources minières : le gouvernement envoie un groupe d’enquête au Chili et en Argentine

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce extérieur va envoyer une équipe d’enquête sur les principales ressources minérales au Chili et en Argentine entre le 18 et le 21 avril. Ce sont respectivement le premier et le troisième pays qui ont le plus de réserves de lithium au monde. Cette délégation est composée de membres de la KOMIR, la compagnie nationale chargée de la réhabilitation des mines et de la gestion des ressources minières, et d’entreprises privées.Le gouvernement a expliqué que ce groupe vise à renforcer la coopération avec les nations riches en ressources et dynamiser l’exploitation de ces dernières détenues par des sociétés sud-coréennes. Il a aussi souligné l'importance de diminuer la dépendance des importations à certains particuliers pour faire face à la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA) et à celle européenne sur les matières premières critiques.Au Chili, les envoyés rencontreront Marcela Hernando, la ministre des Mines, et des responsables de l’entreprise publique des ressources minérales afin de réclamer un soutien pour la participation des firmes du pays du Matin clair dans les projets nationaux.En Argentine, l’équipe d’enquête s’entretiendra avec l’administration régionale de Salta, où le géant sud-coréen POSCO construit une usine de lithium, et des employés de la société publique Ressources énergétiques et minières de Salta (REMSA). Elle demandera une coopération pour ces travaux en cours et cherchera à trouver des opportunités liées à l’exploitation du lithium.