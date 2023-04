Météo : journée agréable avant la pluie cette nuit

Photo : YONHAP News

Le beau temps de cet avant dernier lundi d’avril ne durera pas longtemps. La pluie fera son apparition cette nuit et se prolongera demain.Dans la matinée, le ciel a principalement été dégagé, avec quelques nuages dans le nord et à Séoul. Dans l’après-midi, ces derniers se sont multipliés et assombris, notamment dans la capitale, une fois encore, recouvrant quasiment toute la moitié nord. Au sud, en revanche, le soleil a brillé toute la journée.Les températures ont, quant à elles, rapidement grimpé et ce dès ce matin entraînant ainsi une importante amplitude thermique. Séoul a enregistré 18°C et le trio Gangneung-Busan-Jeju a recensé 19°C. Plusieurs villes, dont Daejeon, Daegu et Gwangju ont passé la barre des 20°C, avec respectivement 21, 21 et 23°C.Par ailleurs, selon Météo-Corée, les poussières fines sévissent toujours au pays du Matin clair affichant un niveau « mauvais » sur tout le territoire. Cependant, la situation devrait s’améliorer ce soir et la qualité de l’air devrait être à nouveau « bonne » demain.Enfin, concernant cette nuit, il pleuvra environ entre 10 et 50 mm dans les provinces de Chungcheong du Sud et de Jeolla du Nord et de 5 à 30 mm pour le reste du pays.