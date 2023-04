Nouveau record pour les exportations de véhicules sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le montant des exportations de véhicules sud-coréens a encore une fois réécrit une page de l’Histoire, profitant de la normalisation de la chaîne d’approvisionnement des pièces détachées.Selon les données du ministère de l'Industrie et du Commerce extérieur, il s’est élevé à 6,5 milliards de dollars en mars dernier, soit une poussée de 64,1 % sur un an. 262 341 voitures ont été vendues à l’étranger, en augmentation de 48 %. Hyundai Motor et Kia en ont respectivement expédiées 99 139 et 105 748.Les exportations d'automobiles respectueuses de l’environnement ont également renouvelé leur record en matière de montant et de volume. Le nombre de voitures vertes cédées a franchi la barre des 70 000 pour la première fois avec 71 781, rapportant 2,2 milliards de dollars.Les ventes aux Etats-Unis des véhicules qui font l’objet de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), comme les voitures électriques et celles hybrides rechargeables, ont, elles aussi, atteint un niveau record avec 14 000 unités. Ce phénomène s’explique par le bond de la proportion des ventes des voitures commerciales fabriquées en dehors de l’Amérique du Nord qui peuvent bénéficier de crédits d’impôts, à 28 % au premier trimestre contre 5 % en 2022.La quantité de véhicules produits en Corée du Sud a dépassé les 400 000, une première depuis mars 2017. Au pays du Matin clair, 165 851 automobiles ont été écoulés, soit une progression de 19,6 %.