ICBM nord-coréen: le Conseil de sécurité ne s’entend pas sur un accord

Photo : UN Photo/Loey Felipe

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est de nouveau réuni hier pour débattre du dernier tir de missile nord-coréen. Mais cette fois encore, il a échoué à s’accorder sur une position commune. Pour rappel, jeudi dernier, Pyongyang a lancé pour la première fois un missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide.La réunion, qui est publique, a été convoquée notamment à la demande des Etats-Unis et du Japon.L’ambassadrice américaine a très fermement condamné les actes de violations répétés des résolutions du Conseil par la Corée du Nord. Linda Thomas-Greenfield a alors réaffirmé que le tir d’essai de l’ICBM nord-coréen menaçait la paix et la sécurité non seulement de l’Asie du Nord-est, mais aussi du monde entier. Elle a d’emblée exhorté la communauté internationale à s’unir pour dissuader le régime de Kim Jong-un de poursuivre une telle provocation.La majorité des autres pays membres de l’organe ont eux aussi exprimé leur préoccupation. Mais, sans surprise, Pékin et Moscou, eux, n’ont pas été sur la même longueur d’onde.Le représentant chinois Zhang Jun a rejeté la responsabilité de la nouvelle démonstration de force de son allié sur les USA, en les accusant notamment d’avoir effectué des exercices militaires au large de la péninsule en y mobilisant le porte-avions à propulsion nucléaire et le bombardier B-52, entre autres.Même son de cloche du côté de l’ambassadeur russe. Vassili Nebenzia s’est clairement opposé à une nouvelle sanction contre le royaume ermite, qui selon lui, est « illicite et unilatérale ».De son côté, l’ambassadeur sud-coréen a appelé Pyongyang à répondre aux offres de dialogue de Séoul et Washington. Hwang Joon-kook a pris part à la conférence en qualité de représentant d’un pays concerné.A noter aussi que depuis le début de l’année, l’organe sécuritaire de l’Onu a tenu trois réunions publiques sur le dossier balistique nord-coréen. Sans jamais parvenir pour autant à s’accorder pour une déclaration conjointe.