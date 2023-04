Le chef de la diplomatie reçoit la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l’Onu

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a rencontré hier la secrétaire générale adjointe aux affaires politiques et à la consolidation de la paix des Nations unies, qui est actuellement en visite à Séoul.Park Jin a appelé Rosemary DiCarlo à jouer un rôle actif dans la suspension des provocations de Pyongyang et son retour à la table des discussions. Il a souligné que ses bravades sans précédent menaçaient la paix dans la péninsule coréenne, voire la région, et que la communauté internationale devait y répondre de façon ferme et unifiée.Son interlocutrice a répliqué que le patron de l’Onu, Antonio Guterres, soutenait toujours les efforts de Séoul pour atteindre la paix durable dans la péninsule.Les deux hauts responsables ont également partagé la nécessité d'une assistance et d'une attention continues du monde pour les problèmes actuels tels que la guerre en Ukraine, le conflit au Soudan et la violence en Birmanie.Plus tard dans la journée, DiCarlo a été reçue par le ministre de la Réunification. Kwon Young-se lui a expliqué que la Corée du Sud souhaitait régler le dossier nord-coréen par la voie du dialogue. Avant d'ajouter que l’exécutif sud-coréen se préoccupait de la situation humanitaire du royaume ermite, en plus de sa dénucléarisation.La secrétaire générale adjointe aux affaires politiques de l’Onu, pour sa part, a exprimé ses inquiétudes sur la question nucléaire et les droits de l’Homme au Nord, et a expliqué l’engagement de l’organisme international pour y améliorer la situation des droits fondamentaux. Kwon a affirmé que la coopération avec les Nations unies et ses accomplissements sont cruciaux pour changer la donne.