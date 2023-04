IRA : les véhicules électriques sud-coréens privés de subventions à l’achat

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden a dévoilé hier les modèles de véhicules électriques, dont les acheteurs pourront désormais bénéficier de subventions, selon les règles de sa nouvelle loi sur la réduction de l’inflation (IRA). Leur liste fait état d’un total de 16 modèles.Comme les observateurs s’y attendaient, les voitures du groupe sud-coréen Hyundai et de sa filiale Kia en sont exclues, puisqu’elles sont exportées vers les Etats-Unis après avoir été construites au pays du Matin clair.La législation prévoit qu’un crédit d’impôt, jusqu'à 7 500 dollars, est réservé à l'acquisition d'un véhicule électrique sortant d'une usine nord-américaine. Mais selon ses règles détaillées, l’obligation est plus complexe cette année : 3 750 dollars à condition que plus de 50 % des composants des batteries soient fabriqués au Mexique, au Canada ou aux Etats-Unis, et 3 750 dollars lorsque plus de 40 % des minerais clés utilisés pour la production de ces batteries proviennent de ces trois nations ou des pays liés aux USA par un accord de libre-échange.La liste annoncée par le Trésor américain comprend majoritairement des voitures américaines, dont le Model 3 et le Model Y de Tesla. Et à l’instar des automobiles sud-coréennes, aucun modèle européen et japonais n’y a été retenu.Afin de bénéficier du soutien financier, les constructeurs étrangers devront désormais établir des usines sur le sol américain et ne plus utiliser non plus les batteries « made in China ». Toutefois, ils redoutent que les conditions requises soient toujours difficiles à satisfaire. Face à leur inquiétude, des responsables de l’administration Biden assurent que dorénavant, davantage de groupes automobiles pourront s’implanter aux Etats-Unis et que les chaînes d’approvisionnement reviendront à la normale.