Conflits meurtriers au Soudan : Séoul affiche ses inquiétudes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a exhorté à l’arrêt immédiat des violents affrontements qui se poursuivent au Soudan.Le ministère des Affaires étrangères a exprimé hier dans un communiqué ses profondes préoccupations sur le conflit entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR) qui a provoqué de multiples morts. Selon lui, Séoul travaillera main dans la main avec la communauté internationale pour s’assurer que les parties concernées reviennent au processus politique pour la formation d’un gouvernement de transition dirigé par la société civile.L’armée du pays menée par le général Abdel Fattah al-Burhane et la force paramilitaire FSR, dont le général Mohamed Hamdan Daglo est à la tête, sont divisées sur la question de l'intégration des FSR par le gouvernement. Ce désaccord a conduit à des heurts meurtriers depuis le 15 avril dernier.Selon les médias étrangers, près de 100 civils sont décédés dans les rixes et ce chiffre pourrait encore augmenter.