BTS : J-Hope part pour servir sous les drapeaux

Photo : YONHAP News

J-Hope, membre du boys band BTS, est parti ce matin remplir son devoir militaire qui durera 18 mois. Il a intégré un centre de formation initiale de l’armée de Terre, situé dans la province de Gangwon. Son départ intervient quatre mois après l’enrôlement de Jin, l’aîné du groupe et le premier du septuor à servir sous les drapeaux.L’agence des Bangtan Boys, Big Hit Music, avait notifié cette nouvelle le 1er avril et annoncé qu’aucun événement officiel le jour de son entrée à l’armée n’aurait lieu.J-Hope n’est cependant pas parti sans dire au revoir. Il a consolé ses fans vendredi dernier en live sur la plateforme Weverse. Selon lui, il s’inquiétait il y a une semaine, mais il se sent, à présent, parfaitement à l’aise. Avant d’ajouter qu’il reviendra vite.