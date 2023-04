ICBM nord-coréen : Pyongyang fustige la réunion du Conseil de sécurité de l’Onu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a adressé un « avertissement fort » au Conseil de sécurité des Nations unies, en amont d’une réunion publique de celui-ci consacrée à son récent tir d’essai d’un nouveau type de missile balistique intercontinental (ICBM).Effectivement, dans un communiqué publié hier par l’agence de presse officielle de l’Etat communiste KCNA, Ri Pyong-chol, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs, a défendu le développement de nouvelles armes stratégiques de son pays. Selon lui, c’est une « mesure de renforcement des capacités d’autodéfense légitime » en vue de protéger la nation contre les menaces militaires américaines et d’éventuelles préoccupations sécuritaires régionales, et de dissuader la guerre.Le haut responsable a ajouté que si les Etats-Unis cherchaient, derrière le Conseil de sécurité, à mettre en cause l’exercice du droit à l’autodéfense de Pyongyang, celui-ci considérerait une telle tentative comme une ingérence claire dans ses affaires intérieures. Il a également dénoncé les récentes manœuvres militaires sud-coréano-américaines, en les qualifiant de « chantage et menace nucléaires ». Avant de prévenir que le régime de Kim Jong-un prendra des mesures nécessaires, si les USA poursuivent, en dépit de ses mises en garde répétées, des actes susceptibles de mettre en danger l’environnement sécuritaire de la péninsule.Ri avait dirigé le programme de développement nucléaire et balistique du Nord et avait été promu, en 2020, maréchal de l’armée populaire, le plus haut grade militaire du pays. Mais l’année suivante, il a été révoqué de tous ses postes avant d’être réhabilité l’an dernier.