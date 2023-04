La visite historique dans les parcs du fleuve Han redémarre

Photo : YONHAP News

La visite historique dans les parcs du fleuve Han, qui traverse le capitale, fera son retour le 26 avril. Elle consiste à parcourir les quais en écoutant les commentaires d’un guide sur l’histoire et la culture des lieux.Lancé en 2012, ce programme a été suspendu entre 2020 et 2021 en raison de la pandémie de COVID-19, avant de reprendre en septembre dernier. Pendant trois mois, quelque 2 500 citoyens y ont participé. Et, il sera totalement normalisé cette année avec 14 circuits disponibles.Sur le chemin de Gwangnaru, les visiteurs peuvent apprécier les beaux paysages historiquement connus avec notamment la partie la plus large du fleuve, tandis que le chemin Nodeulnaru garde les traces de la loyauté et de la piété filiale pendant la dynastie Joseon, ainsi que de la tragédie de la guerre de Corée. Se promener sur le chemin de Seogangnaru est une bonne occasion pour apprendre la distribution des marchandises en provenance des provinces dans le passé.L’exploration historique se tiendra jusqu’à la fin novembre, deux fois par jour. Il faut au moins trois personnes pour qu’une séance ait lieu. Toutefois, les étrangers et les personnes en situation de handicap peuvent y prendre part en solitaire. A condition que le problème d’interprétation, pour le premier cas, soit réglé à l’avance. La présence d’un accompagnateur, pour le second, est aussi indispensable.Concernant les réservations, il faut se rendre sur le site : http://visit-hangang.seoul.kr. La participation est gratuite, mais l’inscription doit être faite au moins cinq jours avant.