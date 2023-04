La Chine interdit l’entrée de navires dans la mer Jaune aujourd’hui dans la matinée

Photo : YONHAP News

Le gouvernement chinois a prévenu hier « d’importantes activités militaires » menées aujourd’hui entre 9h et midi dans la mer Jaune séparant le continent de la péninsule coréenne. Il a alors d’emblée interdit l’entrée de navires dans les secteurs d’entraînement autour de six points désignés.Cette annonce intervient alors que Taïwan est au cœur des tensions entre l’empire du Milieu et les Etats-Unis. Un navire de guerre américain a navigué dans le détroit de l’île dimanche, six jours après la conduite de vastes exercices militaires chinois d’encerclement de celle-ci.La Chine a également entamé mardi dernier une manœuvre militaire en mer Jaune en y engageant notamment ses destoyers Nanchang et Qingdao. Cette opération s’est poursuivie pendant plusieurs jours.Les « importantes activités militaires » d’aujourd’hui peuvent s’inscrire dans le cadre des entraînements habituels de printemps de l’armée chinoise. Mais un problème de timing se pose, sans parler de leur fréquence. En effet, ces exercices dans le détroit de Taïwan comme dans la mer Jaune risquent d’aiguiser encore les tensions militaires autour de la péninsule.