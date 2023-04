Séoul se rallie à l’Onu pour condamner la détention en Russie du correspondant du WSJ

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a rejoint plusieurs autres membres de l’Onu pour critiquer la Russie d’avoir inculpé et détenu le correspondant du Wall Street Journal (WSJ) Evan Gershkovich pour espionnage. C’est ce qu’a rapporté hier le quotidien américain.Selon le journal, la représentation américaine auprès des Nations unies prépare un communiqué en ce sens. Les nations d’Europe et les alliés des Etats-Unis, dont, outre le pays du Matin clair, le Japon, le Canada et l’Australie, y participent.Le texte exige de Moscou qu’il relâche immédiatement le journaliste et les autres individus détenus pour des raisons politiques et suspende aussi la répression de la liberté d’expression.Pour rappel, le reporter a été arrêté fin mars par le service de sécurité russe (FSB) lors d’un reportage à Iekaterinbourg, dans l’Oural.Les autorités locales l’ont notamment accusé de recueillir des informations sur l’industrie de la défense, pour le compte des USA, ce que rejettent catégoriquement ceux-ci et le journal. C’est en tout cas la première fois depuis la fin de la guerre froide qu’un journaliste américain a été arrêté en Russie pour espionnage, un chef d’accusation passible de 20 ans de prison.