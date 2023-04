Fraude au « jeonse » : Yoon Suk-yeol incite à vérifier l’efficacité des dispositifs

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déploré la série de suicides des victimes des fraudes au « jeonse ». Il s’agit d’un système de location, unique à la Corée du Sud, basé sur un gros dépôt de garantie. Lors du conseil des ministres qui s’est tenu ce matin, Yoon Suk-yeol a regretté qu’une telle escroquerie se produise encore malgré la révision de la loi et l’élaboration de dispositifs. Dès son investiture, le contrôle spécial a aussi été mené sur ce sujet.Le chef de l’Etat a affirmé que ces crimes ciblent les classes vulnérables de la société et les jeunes générations constituent principalement les victimes. Il a ainsi ordonné de vérifier l’efficacité des mesures gouvernementales sur le terrain.A cette occasion, Yoon a également réclamé de lutter contre le privilège accordé aux enfants des employés dans le recrutement des entreprises, expliquant que cette pratique viole l’esprit constitutionnel et prive les générations futures d’opportunités de façon injuste. En ce qui concerne l’assouplissement du temps de travail, un autre projet de la réforme de l’emploi, il a incité à réaliser un sondage d’opinion scientifique et équitable, et à rendre publics le processus et le résultat.Le numéro un a aussi affiché son intention de traiter rigoureusement les crimes liés aux stupéfiants. Il a affirmé être choqué par la facilité qu’ont les adolescents pour s’en procurer, ajoutant que le gouvernement et les autorités judiciaires mobiliseront tous leurs moyens afin de faire face à ce fléau.Enfin, le président Yoon a souligné la gravité de la situation financière de l’Etat. Selon lui, la dette publique a dépassé pour la première fois le billiard de wons, soit 693 milliards d’euros. Il a demandé à l’Assemblée nationale d’accélérer l’adoption de la loi qui plafonne les déficits budgétaires du gouvernement à une certaine proportion du produit intérieur brut (PIB).