Les ministres des Affaires étrangères du G7 condamnent les tirs de missiles répétés de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les chefs de la diplomatie du G7 ont adopté aujourd’hui une déclaration commune, après trois jours de discussions dans la ville touristique japonaise de Karuizawa.Dans ce texte, les ministres des Affaires étrangères du groupe des sept pays les plus industrialisés ont mis en garde notamment les nations qui aideront la Russie en Ukraine. Sur la Corée du Nord, ils ont fermement condamné ses tirs de missiles répétés. Ils y ont précisé que le régime de Kim Jong-un en procédait à une série inédite et que cela constituait une violation de plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Ils ont ensuite appelé le royaume ermite à s’abstenir de ces actes de provocation qui menacent la paix et la stabilité dans la région comme dans le monde entier.Les hauts diplomates ont aussi affiché leur volonté « inébranlable » d’atteindre leur objectif d’amener le Nord à abandonner son arsenal atomique, ses engins balistiques et les autres armes de destruction massive, de façon complète, vérifiable et irréversible. Avant d’exhorter Pyongyang à respecter pleinement les obligations du Traité de non-prolifération nucléaire (TNP) et de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), et à signer aussi le Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (TICE).En parallèle, les sept officiels ont promis de coopérer pour lutter contre les cyberactivités malveillantes du Nord.