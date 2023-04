Météo : pluie printanière sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

La pluie a été l’acteur principal de ce mardi. Dès ce matin, un léger crachin printanier s’est durablement installé dans l’ensemble du territoire. Un vent froid a également soufflé sur le pays du Matin clair.Selon Météo-Corée, le volume de précipitations a atteint au moins les 60 mm dans les provinces de Chuncheong du Sud et de Jeolla du Nord. Les autres régions, dont Séoul où les averses se sont arrêtées dans l’après-midi, ont observé entre 5 et 40 mm. De plus, en raison de l’instabilité atmosphérique, certaines zones ont vu tomber de la grêle.Dans l’après-midi, la pluie a perduré, sauf dans la capitale et à Suwon. Toutefois, le ciel s’est levé, devenant ainsi moins menaçant et laissant même par moment échapper quelques éclaircies.Concernant les températures, les valeurs indiquées sur le mercure, environ 12°C sur tout le territoire et jusqu’à 14 et 17°C respectivement sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, n’ont pas forcément été ressenties par les habitants du pays du Matin clair. En effet, l’humidité ambiante due aux averses, couplée aux rafales de vent, ont refroidi ces derniers.Le temps s’est ensuite légèrement réchauffé, notamment dans la capitale, avec l’arrêt des précipitations et le retour du soleil. Plusieurs villes sont passées au-dessus des 20°C : Séoul, Busan et Gwangju (20°C), Jeju (21°C) ou encore Daegu (23°C).