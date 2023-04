USA : Séoul et Washington partagent les mêmes avis sur plusieurs questions de technologie de pointe

Photo : KBS News

Le directeur principal pour l'Asie de l'Est et l'Océanie du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, a indiqué mardi, lors d’un forum tenu à l’occasion du 70e anniversaire de l’alliance bilatérale dans la capitale américaine, que pour les Etats-Unis, Séoul et Washington étaient sur la même longueur d’onde à propos de nombreuses questions dans le domaine des technologies de pointe, reconnaissant toutefois quelques divergences.Edgard Kagan a fait savoir que les relations sud-coréano-américaines avaient changé complètement à mesure que le pays du Matin clair a émergé comme le leader mondial dans le secteur des technologies de pointe, dont les semi-conducteurs, les véhicules électriques ou encore les batteries. Avant d’ajouter que la coopération en la matière représente une grande part dans les liens bilatéraux.Le haut responsable américain a également rappelé que les entreprises qualifient le partenariat Séoul-Washington de bénéfique aux deux nations. Ses propos auraient été prononcés compte tenu de la position du gouvernement sud-coréen selon laquelle la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), le « Chips Act », et les contrôles à l’exportation devraient causer des dégâts aux firmes de la Corée du Sud.La dissuasion élargie des Etats-Unis face aux armes nucléaires nord-coréennes a aussi été abordée. Cheon Yeong-woo, ancien haut diplomate et conseiller à la Cheongwadae, a expliqué que les sud-Coréens aimeraient réagir de manière autonome en permettant aux USA d’utiliser leurs armes nucléaires qu’en cas d’urgence.Enfin, le haut responsable américain a avancé que, lors du sommet entre Yoon Suk-yeol et Joe Biden, prévu le 26 avril à Washington, les deux côtés s’accorderaient davantage sur des questions en suspens et que leur coopération serait élargie au-delà de l’Asie du Nord-est dans divers domaines.