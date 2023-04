Washington pourrait recourir à des représailles nucléaires en cas d'attaque atomique de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis pourraient riposter avec des armes nucléaires en cas d'attaque atomique de la part de la Corée du Nord, selon un haut responsable de la défense américaine.Le sous-secrétaire adjoint d'Etat à la Défense en charge de l'espace et de la défense antimissile, a tenu ces propos mardi lors de l'audience sur le budget de défense antimissile de la sous-commission des forces stratégiques de la commission militaire de la Chambre des représentants. John D. Hill avait été interrogé par le député démocrate Seth Moulton sur la question de savoir à quel moment Washington contiendrait la menace nucléaire de Pyongyang par des armes plutôt que par la défense antimissile.Pour y répondre, le haut responsable a évoqué ce que préconisait la Revue de défense antimissile (MDR) et a indiqué que la capacité américaine à faire payer le pays communiste incluait la riposte par des armes atomiques et que cela faisait toujours partie de la posture de dissuasion américaine contre le régime de Kim Jong-un.La MDR, dévoilée en octobre dernier par l'administration Biden, stipule que les USA répondront aux menaces nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) de la Chine et de la Russie par des moyens de dissuasion stratégique. Pour la Corée du Nord, la défense antimissile pourrait être complétée par « des moyens nucléaires et non nucléaires ». Ces remarques laissaient entendre à certains que le pays de l’Oncle Sam jugeait la capacité d'attaque nucléaire nord-coréenne limitée ou balbutiante et que, par conséquent, il considérerait la défense antimissile comme une réponse prioritaire en cas d'éventuelle attaque du royaume ermite.Hill a donc précisé, par ses propos, que l'utilisation d'armes nucléaires restait toujours une option disponible pour Washington. Il a ajouté que si la Corée du Nord procède à une attaque nucléaire, les représailles nucléaires et la dissuasion stratégique joueront également leur rôle. Tout en soulignant qu’il était sincère.