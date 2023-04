Bloomberg : la croissance sud-coréenne aurait crû de 0,1 % au premier trimestre

Photo : YONHAP News

De nombreux experts ont prévu que la croissance économique de la Corée du Sud aurait seulement augmenté de 0,1 % au premier trimestre, contre 0,3 % dans les prévisions précédentes. C’est ce qu’a rapporté mardi Bloomberg.Selon l’agence de presse, six économistes ont estimé que la probabilité que le pays du Matin clair subisse une récession dans les 12 prochains mois serait de 25 %. Pour rappel, le taux de croissance du PIB réel sud-coréen a été négatif (-0,4 %) au dernier trimestre 2022 en raison de la diminution des exportations. On parle de « récession », quand une nation affiche une croissance négative pour le deuxième trimestre d’affilée.Park Jeong-woo, économiste à Nomura Securities, qui a avancé les prévisions les plus négatives (- 0,7 %), a analysé que la Corée du Sud connaissait déjà une récession économique, en expliquant que la demande s’était rétrécie notamment le mois dernier en Chine, aux Etats-Unis et dans l’Union européenne.Le taux de croissance pour la période de janvier à mars sera annoncé officiellement la semaine prochaine.