Les ministres des Affaires étrangères sud-coréen et tchèque s'entretiennent au téléphone

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu mardi au téléphone avec son homologue tchèque. Au menu des discussions : les moyens pour promouvoir les relations et une réelle coopération entre les deux nations.Park Jin a évalué que les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux progressaient en dépit du ralentissement de l’économie mondiale. Il a proposé à Jan Lipavsky de renforcer la collaboration dans les industries du futur, telles que les véhicules électriques et l’hydrogène.De plus, le chef de la diplomatie du pays du Matin clair a demandé à son interlocuteur d’apporter un soutien à la sélection de la Korea Hydro and Nuclear Power (KHNP) comme soumissionnaire de prédilection du projet de construction d’un nouveau réacteur à Dukovany. Lipavsky a répondu qu’il examinerait minutieusement le document du KHNP. De son côté, il a dit espérer renforcer la coopération dans les véhicules écologiques, l’intelligence artificielle et les petits réacteurs modulaires (PRM).Enfin, Park a détaillé les avantages de la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle de 2030 et a sollicité le soutien de Prague.