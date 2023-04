Kim Jong-un ordonne le lancement du 1er satellite de reconnaissance comme prévu

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a ordonné que le premier satellite de reconnaissance de la Corée du Nord soit lancé comme prévu. C'est ce qu'a rapporté aujourd’hui l'agence de presse officielle du pays communiste. Selon la KCNA, le dirigeant a effectué la veille une visite à l'Agence nationale de développement spatial. Lors de sa prise de parole sur place, il a exhorté les responsables à mettre sur pied un comité de préparation et à faire le nécessaire pour permettre le lancement du premier satellite de reconnaissance du pays dans les délais prévus. Il n’a toutefois pas précisé le calendrier.Kim III a insisté sur l'importance de renforcer les capacités de renseignement par le déploiement de plusieurs satellites de reconnaissance, laissant entendre que d’autres lancements devraient suivre. Il a également souligné que l'exploitation de satellites militaires est une tâche préalable pour la consolidation des forces du pays, qui est un impératif, compte tenu des conditions de sécurité actuelles sur la péninsule coréenne et de la nécessité de contrôler les menaces à l'horizon. Avant d'ajouter que cela relève de la souveraineté et du droit à la défense légitime du pays.Le leader nord-coréen n'a pas manqué l'occasion de critiquer le déploiement massif d'actifs stratégiques américains tels que des porte-avions et des bombardiers nucléaires aux alentours de la péninsule ainsi que dans la région environnante. Il a également prétendu que les Etats-Unis étaient en train de faire de la Corée du Sud un avant-poste et une poudrière en vue d'une invasion du Nord.Pour rappel, lors du 8e Congrès du Parti des travailleurs tenu en 2021, l’homme fort de Pyongyang avait présenté le développement de satellites de reconnaissance militaire comme l'une des priorités du plan quinquennal des forces armées. En outre, en décembre dernier, le régime a indiqué avoir mené un important test dit de « phase finale » pour l’élaboration de son premier satellite de reconnaissance, ajoutant que les préparatifs pour son lancement devraient être terminés avant la fin de ce mois.Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a appelé le Nord à annuler son plan de lancement d'un satellite de reconnaissance militaire, qui préoccupe la communauté internationale. Un de ses responsables a déclaré que cette démarche enfreignait plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et constituait une menace pour la paix et la sécurité dans la région.