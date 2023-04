Paul LaCamera : les missiles nord-coréens pourraient atteindre le continent américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord serait dotée de missiles capables d'atteindre le continent américain, y compris Washington, la capitale. C'est ce qu'a indiqué mardi le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK). C’était lors d'une audition de la commission militaire de la Chambre des représentants. Le général Paul LaCamera a estimé que, parmi les menaces – aériennes, maritimes et terrestres – que représente le royaume ermite, la plus importante serait le lancement de missiles depuis la terre ferme. Avant de souligner la nécessité de concentrer les efforts pour empêcher le pays communiste de déployer ses armes sur le terrain.Le chef de l’USFK a ajouté que le nouveau missile intercontinental balistique (ICBM) à combustible solide de type « Hwasong-18 », tiré par Pyongyang le 13 avril dernier, devrait inévitablement influencer la capacité de l'armée américaine à détecter les signaux de lancement de projectiles et à émettre une alerte, étant donné que le propergol solide permet de raccourcir le temps de préparation au tir.Les propos de LaCamera interviennent dans un contexte où le régime de Kim Jong-un multiplie ses provocations militaires. Il a déjà lancé pas moins de neuf missiles balistiques depuis le début de l'année. Face à cette situation, la communauté internationale ne manque de réagir. Les chefs de la diplomatie du G7 ont, rappelons-le, publié hier une déclaration pour dénoncer les menaces balistiques et nucléaires de Pyongyang et pour souligner la nécessité d’y apporter une réponse conjointe.