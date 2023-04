Yoon Suk-yeol : la démocratie est menacée par les messages d’incitation trompeurs et les fake news

Photo : YONHAP News

Le président de la République a déclaré ce matin que les messages d'incitation trompeurs et les fausses informations menaçaient la démocratie libérale. Yoon Suk-yeol a tenu ces propos lors de la cérémonie du 64e anniversaire de la révolution du 19 avril.Pour le chef de l’Etat, « la démocratie est un système de prise de décision politique afin de sauvegarder la liberté des citoyens et la démocratie pour la protéger constitue la vraie démocratie libérale ». Il a également signalé qu’il ne faudrait pas se laisser piéger par ceux qui font semblant d’être des militants de la démocratie ou des droits de l’Homme mais qui prennent en réalité part pour le totalitarisme.Quant au soulèvement en 1960 contre la dictature de Rhee Syng-man, le premier président de la Corée du Sud, Yoon a rappelé que les étudiants et les citoyens s'étaient insurgés pour protéger la démocratie libérale. Avant d’ajouter qu’il fera en sorte de réaliser l’esprit de la révolution dans la gestion des affaires gouvernementales et même dans la vie quotidienne de la population.Le dirigeant s’est engagé aussi à ne jamais oublier le sacrifice de chaque citoyen pour rétablir la démocratie libérale et la dignité nationale.